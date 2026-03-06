Pusher arrestato | sorpreso in strada con le dosi di hashish da vendere

I carabinieri di Fondi hanno arrestato un pusher mentre si trovava in strada con diverse dosi di hashish pronte per la vendita. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato lo stupefacente nascosto addosso all’uomo, che è stato immediatamente fermato. L’arresto si è verificato nel centro della città, senza ulteriori complicazioni o incidenti.

Il bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri a Fondi: due giovani segnalati come assuntori, altre dosi di crack rinvenute abbandonate in un terreno Controlli antidroga, nella città di Fondi, dove i carabinieri hanno arrestato un pusher, sorprendendolo con le dosi di stupefacente da vendere. Si tratta di un 28enne residente nella cittadina, di origini egiziane e già noto alle forze di polizia. L'uomo, fermato e perquisito da una pattuglia, è stato trovato con 21 grammi di hashish suddiviso in sette dosi già confezionate in singoli involucri di cellophane. Aveva con sé anche 50 euro in contanti, che sono stati sequestrati insieme allo stupefacente.