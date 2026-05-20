Durante la menopausa, molte donne notano cambiamenti nell’aspetto e nella sensazione dell’addome, causati da variazioni ormonali, problemi posturali e muscolari. Il Pilates viene spesso scelto come attività fisica per migliorare la tonicità di questa zona, anche se non promette risultati miracolosi. Questo metodo può contribuire a rendere l’addome più forte e più funzionale, aiutando nelle modifiche legate alla fase di transizione. Se state considerando di iniziare questa attività, è utile conoscere quali effetti può avere sul vostro corpo.

C are lettrici, se anche voi state pensando di iscrivervi o vi siete già iscritte a Pilates con l’idea di appiattire la pancia dovete proprio leggere questo articolo. Quando parliamo di addome in menopausa, non possiamo limitarci a una questione estetica. La pancia che cambia in questa fase della vita non dipende solo da qualche chilo in più ma da un insieme di fattori che coinvolgono ormoni, postura, respirazione, tono muscolare e qualità del movimento. Ed è proprio qui che il Pilates può fare (o forse no) una differenza concreta. Pancia gonfia in menopausa: cosa fare per correre ai ripari X Perché la pancia cambia in menopausa. Molte donne si accorgono che, a un certo punto, il punto vita appare meno definito e l’addome più prominente, anche senza grandi variazioni di peso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In menopausa la pancia cambia per motivi ormonali, posturali e muscolari. Il Pilates non promette miracoli, ma può aiutare davvero a rendere l’addome più forte e funzionale

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