Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa | non è solo grasso Ormoni core e pavimento pelvico cambiano davvero tutto Ecco cosa fare

Care lettrici, se almeno una volta negli ultimi anni vi è capitato di guardarvi allo specchio e di notare un gonfiore addominale o un addome meno tonico, non siete sole. Questi cambiamenti possono essere legati a variazioni ormonali e a modifiche della muscolatura del core e del pavimento pelvico, che sono comuni in menopausa. La rivista approfondisce le cause di questi disturbi e suggerisce possibili interventi.

C are lettrici, se almeno una volta negli ultimi anni vi è capitato di guardarvi allo specchio e di pensare “questa pancia gonfia non è la mia”, il primo punto da chiarire è che la pancia che cambia non è solo una questione estetica, ma la conseguenza di cambiamenti ormonali e funzionali fisiologici di tutto il nostro organismo. Pancia gonfia? Ecco le possibili cause e qualche utile rimedio da adottare X Perché quell’addome che prima rispondeva facilmente, oggi può apparire più gonfio, meno tonico, più difficile da “attivare”. Vediamo cosa sta succedendo davvero. Non è solo grasso. Uno degli errori più comuni è pensare che sia semplicemente grasso in più.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa: non è solo grasso. Ormoni, core e pavimento pelvico cambiano davvero tutto. Ecco cosa fare Pancia gonfia in menopausa: perché le diete rigide peggiorano tutto #dieta #dimagrire #menopausa Pancia gonfia dopo la colazione? Vuol dire che mangi male. Ecco cosa preferire e cosa evitareQuando suona la sveglia al mattino alcuni saltano giù dal letto sognando un caffè e latte fumante, una brioche, qualche biscotto, invece altri... Leggi anche: La Ginecologa risponde. Quanto ne sappiamo davvero sul pavimento pelvico?