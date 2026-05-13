Signora non perda tempo | il ricatto dei finti carabinieri che hanno truffato 116 anziani video

Una serie di truffe ha coinvolto 116 persone anziane, vittime di falsi militari dei carabinieri che si sono presentati alle loro porte. Le truffe sono state denunciate dopo che alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate e visite di persone che si sono spacciate per ufficiali dell'Arma, chiedendo di mostrare oggetti in casa e minacciando di procedere con denunce o arresti falsi. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sui metodi utilizzati dai truffatori.

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"Buongiorno, sono il maresciallo dei carabinieri di Roma. signora fate inquadrare tutti gli oggetti". Un gruppo senza scrupoli, che in un anno ha messo a segno 116 colpi in tutto lo Stivale, compresa la provincia della Capitale. Piani realizzati, quelli accertati dai carabinieri, tra il 2022 e il.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Castignano: finti carabinieri truffano un’anziana con un ricatto? Cosa scoprirai Come hanno fatto i finti militari a convincere la donna? Quali dettagli tecnici hanno usato per simulare la verità? Chi sono i... Finti carabinieri e poliziotti. L’obiettivo: truffare gli anzianiIl 20 marzo tra l’Altotevere e Todi furono arrestate due persone in fuga lungo la E45 dopo aver tentato di truffare un’anziana di San Giustino; a...