Dopo un periodo di silenzio, un rappresentante della Lega ha commentato la recente sconfitta di Viktor Orban nelle elezioni ungheresi, sostituendo l'ex primo ministro con un suo ex collaboratore. Nella dichiarazione, ha affermato che dopo 15 anni di governo è comprensibile che gli elettori vogliano cambiare e provare nuove soluzioni. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri del partito e gli osservatori politici.

Dopo un prolungato silenzio, Matteo Salvini ha finalmente detto la sua sulla sconfitta nelle elezioni ungheresi dell’amico Viktor Orban, spodestato dall’ex fedelissimo Peter Magyar: «Chiaro che dopo 15 anni di governo magari la gente ha anche voglia di cambiare, di provare e guardare altrove. Vedremo se l’opposizione riuscirà a fare almeno una parte di quanto ha fatto Orbán in passato». Il commento del segretario della Lega è arrivato dopo quello che aveva già espresso il Carroccio «Chi vota ha sempre ragione: gli elettori ungheresi hanno espresso una chiara preferenza e vanno rispettati», si legge in una nota di Via Bellerio. «Un abbraccio e un grande ringraziamento all’amico Orbán, vero patriota, e buon lavoro a chi, dopo oltre vent’anni tra i suoi più stretti collaboratori, oggi ha vinto le elezioni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Lega sulla sconfitta di Orban: «Chi vota ha sempre ragione»

Lega, chi vota ha sempre ragione, da Orbán lezione di democrazia"Chi vota ha sempre ragione: gli elettori ungheresi hanno espresso una chiara preferenza e vanno rispettati.

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