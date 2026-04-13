Lega chi vota ha sempre ragione da Orbán lezione di democrazia
Un intervento recente ha evidenziato che in alcune aree politiche si sostiene che chi vota ha sempre ragione, sottolineando che gli elettori ungheresi hanno manifestato una preferenza chiara e devono essere rispettati. La frase si riferisce a una lezione di democrazia attribuita a una figura politica estera, che ha commentato la validità delle scelte degli elettori in un contesto elettorale.
"Chi vota ha sempre ragione: gli elettori ungheresi hanno espresso una chiara preferenza e vanno rispettati. Un abbraccio e un grande ringraziamento all'amico Viktor Orbán, vero patriota, e buon lavoro a chi, dopo oltre vent'anni tra i suoi più stretti collaboratori, oggi ha vinto le elezioni". Così la Lega, in una nota. "Per anni Bruxelles e la sinistra hanno dipinto Orbán come un "dittatore", un "autocrate" e una "minaccia" ai diritti e alle libertà: il modo in cui ha accolto il risultato smentisce, nei fatti, la loro propaganda e dà loro, ancora una volta, una lezione di democrazia", conclude la Lega.🔗 Leggi su Lanazione.it
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