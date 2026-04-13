Firenze regolamento Unesco | prorogato al 2031 Funaro | Più strade sotto tutela stop scuole di cucina e ATM Ecco cosa cambia

Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato oggi, 13 aprile 2026, la proroga fino al 2031 del regolamento Unesco e di quello relativo alle attività economiche. La decisione comporta l’aumento delle strade sotto tutela e il divieto di aprire nuove scuole di cucina e filiali ATM nella zona interessata. Queste modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo l’approvazione ufficiale.

FIRENZE – E’ stata approvata oggi, 13 aprile 2026, dal Consiglio Comunale di Firenze la proroga fino al 2031 del regolamento Unesco e di quello delle attività economiche. Favorevoli Pd, Avs-Ecolò e lista Funaro mentre contrario il gruppo Spc. Astenuti i consiglieri di Iv, FdI, Fi, lista Schimidt (eccetto Eike Schmidt che ha fatto ‘non voto’, come Cecilia Del Re di Fd). La delibera conferma il divieto di nuove attività di somministrazione nel centro storico oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali, con strade in cui ammettere solamente attività commerciali di pregio e altre con divieto di insediamento per nuove attività alimentari anche se trasferite da un altro luogo dell’area Unesco.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, regolamento Unesco: prorogato al 2031. Funaro: “Più strade sotto tutela, stop scuole di cucina e ATM”. Ecco cosa cambia Leggi anche: Firenze, prorogato il regolamento UNESCO: preservare il decoro della città è importante Dehors, via libera al nuovo regolamento. Stop all’aumento delle superfici in area Unesco e regole più rigideÈ stato approvato dal Consiglio comunale di Firenze il nuovo regolamento per i dehors. Argomenti più discussi: Proroga regolamento Unesco, atteso il voto in Consiglio comunale; Centro storico, giro di vite sul commercio. Stop ai trasferimenti in 60 strade; Firenze, stop al trasferimento di licenze in altre 7 strade del centro storico: cosa cambia, quali sono le regole; Firenze dichiara guerra alle cooking class: Sono ristoranti camuffati, basta mangificio. A quasi tre anni dalla scomparsa di Kata. L’inchiesta di Firenze va verso l’archiviazione. Al Tg1 l’appello della mamma: la Procura continui ad indagare. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook Anormalità chiusa circolazione in graduale ripresa * 18481 (LUCCA- FIRENZE SMN) viaggia con +64' * 18480 (FIRENZE SMN- LUCCA) viaggia con +39 * 18528 (FIRENZE SMN -VIAREGGIO) viaggia con +19' * 18529 (VIAREGGIO - FIRENZE SMN) viaggia c x.com