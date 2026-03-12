L’Umbria ora tutela i diritti dei rider con una legge ma in Italia le regole restano frammentate | cosa fanno le altre Regioni e cosa potrebbe cambiare

In Italia, i rider lavorano spesso senza una normativa nazionale uniforme, ma in Umbria è stata approvata una legge che tutela i loro diritti. Altre Regioni si muovono in modo diverso, creando un quadro frammentato. I rider continuano a percorrere le città, affrontando traffico e condizioni meteorologiche variabili, mentre il loro lavoro è gestito da algoritmi sempre attivi.

Sfrecciano tra il traffico, sfidano il gelo e (tra qualche mese) ondate di calore, regolati da un algoritmo che non dorme mai. Ma chi protegge chi ci porta la cena? L’Umbria è l’ultima arrivata e ha approvato una legge regionale per tutelare i rider e i lavoratori digitali. Passo in avanti che torna a puntare i riflettori su un’Italia a macchia di leopardo, dove i diritti di un ciclofattorino cambiano a seconda della regione in cui pedala. La nuova norma umbra punta tutto su trasparenza e monitoraggio. Istituisce un Registro regionale dei lavoratori e delle piattaforme e una Consulta che mette al tavolo istituzioni e sindacati. La novità più... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

VIDEO Legge a tutela dei riders, Filipponi: "Umbria fra le prime regioni italiane a disciplinare il lavoro digitale"Intervista al consigliere regionale Francesco Filipponi, primo firmatario della nuova legge a tutela dei lavoratori impiegati nel settore del...

Leggi anche: Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata. Perché cambiare le regole proprio ora?

Altri aggiornamenti su L'Umbria ora tutela i diritti dei rider...

Temi più discussi: Aula Tutela e valorizzazione delle botteghe storiche, artigiane e del commercio della regione Umbria; Unicoop Etruria, accordo sul piano industriale. De Rebotti: Ora monitorare l'attuazione e gli impegni; Unicoop Etruria, accordo sul piano industriale. L'assessore De Rebotti: Ora monitorare l’attuazione e gli impegni; Unicoop Etruria, accordo sul piano industriale: 180 lavoratori in esubero. De Rebotti: Ora va monitorata l'attuazione.

Umbria, approvata la prima legge regionale a tutela dei ridersDall’assemblea legislativa il via libera all’atto che mira a garantire piena trasparenza del lavoro digitale e sostegno ai lavoratori impiegati nel settore ... perugiatoday.it

In Umbria una legge regionale per la tutela dei rider(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Mira ad incrementare la sicurezza dei lavoratori digitali (rider), che svolgono la propria attività sul territorio umbro, tutelando la loro dignità, sicurezza e salute, la n ... msn.com

SUSPENDED CHORUS https://teatrostabile.umbria.it/spettacolo/2025-2026-suspended-chorus/ - facebook.com facebook

Umbria, il borgo di Scheggino x.com