Andrea Agostini e il doppio incarico in Fondazione Marche Cultura arriva il ricorso all' Anac

Due esponenti politici hanno deciso di presentare un ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione riguardo alla posizione ricoperta da un dirigente in un ente culturale della regione. La questione riguarda il fatto che la stessa persona svolge sia il ruolo di direttore che di presidente dell’ente, creando così una situazione contestata da alcuni rappresentanti di diverse forze politiche. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

ANCONA – Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra e Maurizio Mangialardi del Partito Democratico hanno deciso di presentare ricorso all’Anac in merito alla doppia carica attualmente ricoperta da Andrea Agostini in Fondazione Marche Cultura, come direttore e presidente dell’Ente. Un tema su cui.🔗 Leggi su Anconatoday.it Andrea Agostini e la doppia carica in Fondazione Marche Cultura. Andrea Nobili (Avs): «Serve chiarezza»Anche se solo per un breve periodo di tempo la stessa persona è presidente e direttore dell'ente. Icom Italia, Daisy De Nardis di Fondazione Marche Cultura eletta coordinatore regionale per le MarcheANCONA - Daisy De Nardis, responsabile dei musei e luoghi della cultura di Fondazione Marche Cultura, è stata eletta Coordinatore regionale Marche di...