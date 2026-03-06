Andrea Agostini e la doppia carica in Fondazione Marche Cultura Andrea Nobili Avs | Serve chiarezza

In regione Marche, Andrea Agostini ricopre contemporaneamente il ruolo di presidente e direttore della Fondazione Marche Cultura, secondo quanto riferito da Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra. Nobili chiede chiarimenti sulla legittimità di questa doppia carica, evidenziando la presenza di questa situazione senza avanzare ipotesi sulle motivazioni. La questione riguarda la compatibilità tra i due incarichi assegnati ad Agostini.

Anche se solo per un breve periodo di tempo la stessa persona è presidente e direttore dell'ente. Per il capogruppo di Avs: «Questione critica che appare frutto di una lacuna nello Statuto» ANCONA – Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale evidenzia e chiede chiarezza in merito alla doppia carica che la Regione Marche avrebbe concesso ad Andrea Agostini, allo stesso tempo presidente della Fondazione Marche Cultura e direttore della stessa anche se soltanto a interim. Per questo è pronta un'interrogazione. «C'è un'evidente questione critica – scrive Nobili - nella concentrazione, in capo alla medesima persona, delle cariche di presidente e di direttore a interim della Fondazione Marche Cultura.

CINEMA - Sabato 7 marzo al cinema Multiplex 2000 con i tre registi del film girato in una scuola di Potenza Picena. Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission: «Sostenere Strike significa credere nel potere del cine - facebook.com facebook