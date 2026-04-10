La Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro provenienti dai fondi europei per sostenere le imprese vitivinicole nella campagna 20262027. La misura, nota come Ocm Vino, mira a finanziare gli investimenti delle aziende del settore. L’obiettivo è favorire lo sviluppo e il miglioramento delle attività nel comparto vinicolo regionale. La decisione riguarda le aziende che operano nel settore in Toscana.

La Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro di fondi europei per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole nella campagna 20262027, nell’ambito della misura Ocm Vino. Il contributo è destinato alle imprese che producono, trasformano o imbottigliano vino, mentre sono escluse quelle che si occupano solo di commercializzazione. Gli aiuti coprono fino al 40 per cento della spesa per le piccole e medie imprese (percentuali del 20 o del 19 per cento per le aziende più grandi) e finanziano macchinari, impianti e tecnologie, anche digitali, per migliorare qualità e sostenibilità. Gli investimenti devono partire da 30mila euro (100mila per le grandi aziende) fino a un massimo di 400-500mila euro, con contributi erogati a saldo delle spese sostenute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bando regionale da 6,7 milioni per sostenere le imprese

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