Incendio in uno stabile abbandonato a Merone | dentro avevano creato una casa di fortuna

Nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Merone per un incendio in uno stabile abbandonato. Dentro l’edificio, gli occupanti avevano allestito una casa di fortuna. L’intervento è iniziato intorno alle 13 e ancora in corso. Sul posto sono arrivati i pompieri che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Rogo nel primo pomeriggio in via Croce. Dentro lo stabile abbandonato era stata ricreata una casa di fortuna: trovate due persone, nessun ferito Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, a Merone. Intorno alle 13.30 le squadre sono state chiamate in via Croce per un incendio sviluppatosi all’interno di uno stabile dismesso. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nell’edificio abbandonato. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, quei mobili sarebbero stati utilizzati per ricreare una sorta di ambiente domestico di fortuna all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che, durante i controlli, hanno trovato due persone all’interno dello stabile: due uomini di 25 e 28 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Merone: incendio in stabile, due senzatetto salvatiUn incendio ha colpito un edificio dismesso a Merone, in via Croce, nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026. Incendio nello stabile abbandonato diventato discarica a Pianoscarano | FOTOIntervento di vigili del fuoco e polizia locale nel locale di via delle Caprarecce finito anche in consiglio comunale: all'interno c'era di tutto Nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio in uno stabile abbandonato a... Temi più discussi: Campofilone, paura per un incendio in un garage sotto a uno stabile di tre piani. Vigili del fuoco al lavoro; Mortara: incendio in uno stabile di ringhiera. Evacuate le famiglie; Incendio in uno stabile. Morta un'anziana, tredici intossicati; Principio d’incendio in un appartamento a Lunetta: inquilino in ospedale. Merone, incendio in uno stabile abbandonato usato come bivacco: due illesiMERONE – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 13.30 di oggi, domenica 15 marzo, in via Croce in uno stabile dismesso da cui si era sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato alcuni ar ... msn.com Incendio in uno stabile. Morta un'anziana, tredici intossicatiLe persone portate in ospedale non sarebbero in pericolo di vita. Le fiamme sono partite da un appartamento del primo piano. Quasi 200 evacuati ... rainews.it Incendio in una baita, i vigili del fuoco tagliano il tetto per domare le fiamme VIDEO facebook Trent'anni dopo l'incendio, messa e concerto in Basilica per La Fenice! Il 29 gennaio 1996, mentre il @teatrolafenice era chiuso per lavori di manutenzione, un incendio doloso l’avvolse completamente, divorando platea, palchi e soffitto, lasciando in pied x.com