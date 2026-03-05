Lavori alla Reggia per l' impianto di irrigazione automatico nel Parco reale

Alla Reggia di Caserta sono in corso i lavori per installare un impianto di irrigazione automatica nel Parco reale. I lavori sono finanziati dal Pnrr e coinvolgono l'intervento sul sistema di irrigazione dell'intera area verde della reggia. L'obiettivo è migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire un'adeguata manutenzione del parco. La realizzazione del progetto è attualmente in corso.

Attraverso il Pnrr sono stati stanziati 25 milioni di euro per la rigenerazione dei parchi e dei giardini storici, articolata in quattro componenti progettuali La Reggia di Caserta sta portando avanti i lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione automatica del Parco reale finanziati dal Pnrr. In queste settimane sono in corso gli scavi in molte aree del Parco reale e del Giardino Inglese, con l'installazione di condutture e tubazioni. L'Istituto del Ministero della Cultura, sito Unesco, è destinatario del finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione dei parchi e dei giardini storici, articolato in quattro componenti progettuali per un importo complessivo di 25 milioni di euro.