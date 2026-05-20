Imperia-Novi Ligure dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani, giovedì 21 maggio 2026, si svolgerà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, partendo da Imperia e arrivando a Novi Ligure. La frazione coprirà una distanza di 175 chilometri, attraversando diversi paesi e vie lungo il percorso. La tappa si inserisce nella fase centrale della corsa, con i ciclisti impegnati in un tracciato che coinvolge diverse località della regione. La gara prosegue con l’obiettivo di determinare le posizioni in classifica generale.

L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, giovedì 21 maggio 2026, quando si disputerà la dodicesima tappa, che prevede la partenza da Imperia e l’arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. Sarà una tappa che si snoderà tra Liguria e Piemonte, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco, Borghetto d’Arroscia, Borgo di Ranzo, Coasco, Albenga, Ceriale, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varigotti, Spotorno, Vado Ligure, Savona, Albisola, Stella, Giovo Ligure, Colle Giovo, Sassello, Bric Berton, Cassinelle, Molare, Ovada, Silvano d’Orba, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio e Pasturana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il percorso del Giro d'Italia 2026

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