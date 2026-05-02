Gli architetti dettano le condizioni ai futuri sindaci | piano strategico per salvare i centri storici e la costa

Gli architetti di Agrigento hanno presentato un documento indirizzato ai candidati sindaco, in cui vengono evidenziate alcune priorità per il rilancio della zona. Tra i temi principali ci sono la riqualificazione dei centri storici e il miglioramento delle infrastrutture, considerati elementi essenziali per il domani della città e dei nove comuni della provincia che si apprestano a votare.

L'Ordine degli architetti di Agrigento ha presentato un quadro sintetico di priorità rivolto ai candidati sindaco, definendo temi come la rigenerazione urbana e le infrastrutture come punti non più rinviabili per il futuro della città e dei nove comuni della provincia chiamati al voto. La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Piano Casa, l’allarme degli architetti: "no" nuove periferie, salvare i centri storiciL'annuncio di un investimento governativo da 6 miliardi di euro per il nuovo Piano Casa, mirato a rendere disponibili oltre centomila alloggi... Agrigento sotto assedio: il piano degli architetti per salvare la costaL’Ordine degli architetti ha presentato una serie di proposte strategiche ai candidati alla guida di Agrigento per affrontare l’emergenza legata...