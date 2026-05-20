A Imola, le telecamere di sorveglianza posizionate al Piratello continuano a registrare un numero limitato di incidenti, nonostante l'abbassamento dei limiti di velocità. Nel frattempo, il costo delle notifiche dei verbali di infrazione per il Comune è stato oggetto di discussione, con alcune voci che indicano un ritorno economico significativo. Il traffico e le sanzioni sollevano anche questioni sul rapporto tra le entrate generate e il reale impatto sulla sicurezza stradale nella zona.

?? Punti chiave Quanto costano davvero le notifiche dei verbali per le casse comunali? Perché sono stati registrati solo sette incidenti nonostante i nuovi limiti? Come cambierà il limite di velocità sul Piratello dopo il voto? Chi deciderà se installare nuove pistole laser per il controllo velocità??? In Breve Spese postali per notifica verbali pari a 12 euro per ogni singola sanzione. Oltre 25mila verbali emessi tra dicembre 2025 e febbraio 2026 sul Piratello. Solo sette incidenti registrati in . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, velox al Piratello: Carapia: ‘È un business con i cittadini

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