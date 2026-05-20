Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliana si è recato al porto di Ashdod, dove sono stati portati gli attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dalle forze di sicurezza israeliane. Durante la visita, Ben Gvir ha sventolato una bandiera e ha dato ordini agli agenti di ignorare le proteste, dicendo loro di non preoccuparsi per le grida. Gli attivisti sono rimasti a terra mentre il ministro si trovava sul posto.

R oma, 20 mag. (askanews) – Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliana, Itamar Ben Gvir, è andato al porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dalle forze israeliane. In un filmato diffuso dallo stesso esponente dell’estrema destra israeliana su X, si vedono gli attivisti con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e il ministro che sventola la bandiera israeliana. Reportage: vita (povera) in Palestina. guarda le foto Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri. In prima fila, Reem e Yael › Giovani israeliani rifiutano la leva, la rivolta... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Immobilizzati a terra mentre Ben Gvir sventola la bandiera e ordina agli agenti di ignorare le proteste: «Non preoccupatevi per le loro grida»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla: attivisti in Israele costretti a stare a terra, in ginocchio, con le fascette ai polsi, mentre risuona l’inno. Alla presenza di Ben-Gvir – VideoLe prime immagini dei 430 attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali dalle forze di sicurezza israeliane tra lunedì e...

I carabinieri insegnano agli agenti della polizia locale le loro tecniche di intervento [FOTO]Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo si è tenuto il primo seminario informativo di tecniche professionali rivolto agli agenti della polizia...

Netanyahu: 'Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato'. Meloni e Tajani: 'Inaccettabili i video'Crosetto: 'Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare'. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe e trascinati sul pavimento. Il ministro degli Ester ... ansa.it

Ben-Gvir deride i membri Flotilla legati e in ginocchio, convocato a Roma l'ambasciatore PeledIl video postato dal ministro della sicurezza israeliana Itamar Ben-Gvir realizzato dal Porto di Ashdod fa infuriare l'Italia. Reazioni anche da parte di Israele Netanyahu: Abbiamo il diritto di ferm ... rainews.it