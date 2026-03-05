I carabinieri insegnano agli agenti della polizia locale le loro tecniche di intervento FOTO

Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo si è svolto un seminario a Pescara in cui i carabinieri hanno insegnato agli agenti della polizia locale le loro tecniche di intervento. L'iniziativa ha coinvolto ufficiali delle forze dell'ordine per condividere metodi e pratiche operative. L'evento si è tenuto presso una sede dedicata alla formazione degli agenti.

Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo si è tenuto il primo seminario informativo di tecniche professionali rivolto agli agenti della polizia locale di Pescara.A organizzarlo il Comando legione carabinieri "Abruzzo e Molise". Gli incontri, tenuti nella caserma "Rebeggiani" di Chieti e curati da personale specializzato dell’Arma, hanno visto coinvolti 20 agenti della polizia locale tra cui 6 donne, attraverso dimostrazioni pratiche e sessioni di approfondimento teorico, focalizzate sia sugli ottimali indirizzi di impiego degli operatori della polizia locale, esposti nel servizio quotidiano anche a situazioni di rischio elevato, sia sull’esecuzione di tecniche di difesa personale basiche, tattiche operative e tecniche di ammanettamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Fermato per un controllo aggredisce agenti della Polizia locale e carabinieriMantova, 12 febbraio 2026 - Prima l’aggressione a un agente della polizia locale poi ai carabinieri e infine una folle furia una volta portato in... Leggi anche: Equivoco sui cartelli, scatta l'ennesima aggressione agli agenti della polizia locale Aggiornamenti e contenuti dedicati a carabinieri insegnano. Discussioni sull' argomento Melicucco, i carabinieri incontrano gli studenti in piazza. Una giornata all’insegna della legalità e della prossimità; Educazione alla legalità tra i banchi di scuola con i Carabinieri a Murisengo. I carabinieri insegnano agli agenti della polizia locale le loro tecniche di intervento [FOTO]Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo si è tenuto il primo seminario informativo di tecniche professionali rivolto agli agenti della polizia locale di Pescara. A organizzarlo il Comando legione ... ilpescara.it Accordo Politecnico-carabinieri: i militari insegnano cyber security e i prof digitalizzano l’ArmaCarabinieri nelle aule universitarie per parlare di cyber security, educazione alla legalità, lotta al traffico di stupefacenti. E professori impegnati nella tutela del patrimonio immobiliare ... bari.repubblica.it Realizzazione insegna per il Comando dei Carabinieri di Cusano Mutri. Un intervento che unisce precisione tecnica, qualità dei materiali e rispetto dell’identità istituzionale. La struttura è stata realizzata interamente in ferro, progettata per garantire solidità, dur - facebook.com facebook Servitori dello #Stato ben vestiti e profumati,come Fassino insegna. #poliziotti #carabinieri #Coin #Termini x.com