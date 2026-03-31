Immissioni in ruolo docenti 2026 27 ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi Utile per gli elenchi regionali

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202526 si sono concluse. Ora si guarda alle graduatorie dei concorsi per il prossimo anno, con un'attenzione particolare ai candidati ancora presenti negli elenchi regionali. La preparazione degli elenchi aggiornati rappresenta un passaggio fondamentale per le assunzioni previste nel ciclo 202627.

Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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