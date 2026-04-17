L'Unione Europea sta cercando di rafforzare i rapporti con l'India, con l'obiettivo di sviluppare un'autonomia strategica più significativa. Oggi si svolge un evento dedicato a questo tema, con interventi di diversi esperti e rappresentanti istituzionali. La discussione si concentra sulle modalità di collaborazione tra le due parti e sulle sfide da affrontare per consolidare questa relazione, senza specificare dettagli sui singoli paesi o accordi.

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “L'idea di questa giornata di approfondimento - ha spiegato Massolo - è nata dal fatto che non è ignorabile una realtà come l'India per popolazione, per estensione, per avanzamento tecnologico, per ruolo strategico e per questa dottrina dell'allineamento variabile che il suo governo propugna. Il Centro studi americani, che chiaramente ha come asse di interesse quello di inseguire gli sviluppi della realtà internazionale, con particolare riguardo agli Stati Uniti, non poteva non occuparsi di questo importante attore della scena internazionale. Anche gli americani evidentemente puntano sull'India nell'ambito di un equilibrio globale che vede invece Cina e Stati Uniti come i maggiori rivali strategici di quest'epoca”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue-India, Massolo: "Europa sviluppi autonomia strategica, funzionali rapporti con Nuova Dehli"

Notizie correlate

Ue–India, Terzi e Shenoy: ‘Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica’(Adnkronos) – La firma del Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa, avvenuta a margine del 16° vertice Unione europea–India insieme...

Dalla provincia a Nuova Dehli e poi a Mumbai. Gli atelier Piattelli sbarcano in IndiaPARTITO da Altopascio, in provincia di Lucca, per conquistare l’India e gli Emirati Arabi.

Contenuti e approfondimenti

Ue-India, Massolo: Europa sviluppi autonomia strategica, funzionali rapporti con Nuova DehliL’idea di questa giornata di approfondimento - ha spiegato Massolo - è nata dal fatto che non è ignorabile una realtà come l’India per popolazione, per estensione, per avanzamento tecnologico, per ru ... adnkronos.com

Accordo commerciale Ue-India, Nuova Delhi pronta alla firma: Intesa strategica in un mondo multipolareL’India pronta a firmare rapidamente l’accordo di libero scambio con l’Ue: tariffe ridotte, export in crescita e cooperazione strategica tra tecnologia e difesa L’India è pronta a firmare e attuare ... it.euronews.com