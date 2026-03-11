In un'intervista rilasciata a Chi, Ilary Blasi ha parlato del Grande Fratello Vip e ha ufficialmente confermato il suo matrimonio, definendo Bastian un valore aggiunto nella sua vita. La conduttrice ha scelto di condividere questa notizia senza entrare in dettagli, lasciando intendere l'importanza della relazione senza approfondimenti. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione dei media e dei fan.

Ilary Blasi è pronta alla conduzione del Grande Fratello Vip. Questo è un grande anno per lei perché presto si sposerà con Bastian Muller, il tedesco con cui sta ormai da più di due anni. Qualche settimana fa lui le ha chiesto di sposarla e lei ha accettato. Qualche anno fa, quando tutto sembrava rose e fiori con Francesco Totti non lo avrebbe mai detto ma “la vita è imprevedibile” e adesso è pronta a questo importante passo che la legherà per sempre – o almeno spera- a Bastian. “Le cose possono accadere, succedono. Perché, come dicevamo prima, la vita è imprevedibile. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ilary Blasi conferma le nozze: “Bastian è un valore aggiunto”

