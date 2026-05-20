Si avvicina l’udienza che determinerà la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e l’altra persona. Negli ultimi tempi, il suo nome è stato spesso collegato a una delle coppie più note nel panorama dello spettacolo italiano. Recentemente, una figura nota dello spettacolo ha espresso parole positive nei confronti di una persona, definendola come un valore aggiunto. Nel frattempo, si susseguono notizie anche riguardo a un possibile matrimonio e ai tempi che mancano per concretizzarlo.

Si avvicina l’udienza che chiuderà ufficialmente il matrimonio con l’ex capitano della Roma. Per anni il suo nome è stato associato a una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano. Poi la separazione, le tensioni finite sotto i riflettori, il racconto pubblico di una rottura diventata quasi un caso nazionale. Oggi però il clima è diverso. Per Ilary Blasi si apre una fase nuova che, almeno nelle intenzioni, non guarda più indietro. La data simbolica è ormai vicina: venerdì 22 maggio è fissata la prima udienza che dovrà formalizzare il divorzio da Francesco Totti, dopo il rinvio dello scorso marzo. E mentre resta ancora aperto il capitolo economico legato ai figli, per la conduttrice il pensiero sembra già rivolto a ciò che verrà dopo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ilary Blasi, parole al miele per Bastian: ‘Valore aggiunto’, il divorzio e il conto alla rovescia per le nozze

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