Cosa pensa Francesco Totti delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, Francesco Totti non sarebbe favorevole alle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller. L’indiscrezione suggerisce che il suo atteggiamento nei confronti delle future nozze sarebbe di scetticismo, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali. La notizia si concentra sulle opinioni del calciatore riguardo ai progetti di matrimonio dell’ex moglie.

“ Il Capitano non vedrebbe di buon occhio i fiori d’arancio “. ‘Il Capitano’ è Francesco Totti e i ‘fiori d’arancio’ sono quelli delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller: a lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi. Non solo, il giornalista racconta anche che Muller è stato accolto benissimo in casa Blasi e che avrebbe un ottimo rapporto persino con Chanel che non vedrebbe invece di buon occhio la nuova compagna del papà, Noemi Bocchi: “Tra le due l’intesa stenta a decollare anche se in pubblico si mostrano in grande armonia2, si legge sempre nella rubrica di Dandolo. “Lui è un valore aggiunto, mi fa stare bene”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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