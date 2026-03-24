Grande Fratello Vip Cesara Buonamici svela chi l’ha colpita | cosa pensa di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Cesara Buonamici è tornata al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista, al fianco di Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi. In un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato chi è il concorrente che fino ad ora l'ha colpita di più. Di chi si tratta? Di GionnyScandal, ha infatti detto che la incuriosisce molto con la sua vita 'contromano' fatta di dolori e abbandoni ma anche di successi. Nella casa più spiata d'Italia durante i primi giorni ci sono stati dei battibecchi tra Antonella Elia e Adriana Volpe. I dissapori tra loro sono iniziati qualche anno fa, Cesara Buonamici ha fatto sapere che lei appartiene al partito dei pacificatori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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