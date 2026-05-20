Il vicepresidente americano JD Vance rassicura l’Europa sulla riduzione di truppe in Polonia ma invita l’UE ad essere più responsabile
Il vicepresidente degli Stati Uniti ha comunicato che il numero di truppe americane in Polonia sarà ridotto, cercando di tranquillizzare i paesi europei coinvolti. Allo stesso tempo, ha chiesto all’Unione Europea di assumersi maggiori responsabilità nella gestione delle questioni di sicurezza. La decisione di sospendere il dispiegamento di quattro unità militari ha generato reazioni contrastanti, e l’amministrazione americana ha cercato di chiarire i propri piani senza alterare gli impegni di alleanza.
L’amministrazione Trump prova a rassicurare gli alleati europei dopo le polemiche sulla sospensione del dispiegamento di 4.000 soldati statunitensi in Polonia. A intervenire è stato il vicepresidente americano JD Vance, che dalla Casa Bianca ha smentito qualsiasi ipotesi di disimpegno militare degli Stati Uniti dal continente europeo. “Non abbiamo ridotto il numero delle truppe in Polonia di 4.000 unità”, ha chiarito Vance durante il briefing con la stampa. “Quello che abbiamo fatto è stato ritardare il dispiegamento di truppe che sarebbe dovuto avvenire in Polonia. Non si tratta di una riduzione, è solo un normale ritardo nella rotazione che a volte si verifica in queste situazioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Munich : Marco Rubio rassure lEurope sur lavenir de lalliance avec Washington
Sullo stesso argomento
Leggi anche: JD Vance sbarca in Europa, il discorso a Budapest per sostenere Viktor Orbán e il cellulare bollente per l’ultimatum all’Iran
“Stia attento”: JD Vance bacchetta il Papa sulla teologia e divide i cattolici americaniIl vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance (diventato cattolico da adulto) ha dichiarato che Papa Leone XIV dovrebbe “stare attento” quando parla...
JD Vance insiste che Trump non ha mai detto che non gli importa degli americani - Sfortunatamente per il vicepresidente, c'è un video. reddit
Il vicepresidente americano JD Vance rassicura l’Europa sulla riduzione di truppe in Polonia ma invita l’UE ad essere più responsabileL’amministrazione Trump prova a rassicurare gli alleati europei dopo le polemiche sulla sospensione del dispiegamento ... msn.com
Vance: Nessun ritiro USA dall’Europa. Ma sull’Iran resta l’opzione militareJD Vance smentisce il ritiro delle truppe Usa dall’Europa dopo il caso Polonia e chiede agli alleati maggiori responsabilità sulla sicurezza. Sul conflitto con l’Iran: Non sarà una guerra senza fine ... msn.com
IL PRESIDENTE DELL’HERITAGE FOUNDATION KEVIN ROBERTS PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA Pochi giorni dopo la visita del Segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia, Martedì 12 maggio alle 18 si svolgerà a Roma la presentazione dell’ed x.com
Le somiglianze tra Matteo Salvini e JD Vance spiegate da Saverio Raimondo a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #La7 #SaverioRaimondo #JDVance #MatteoSalvini facebook