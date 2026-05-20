Il vicepresidente americano JD Vance rassicura l’Europa sulla riduzione di truppe in Polonia ma invita l’UE ad essere più responsabile

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha comunicato che il numero di truppe americane in Polonia sarà ridotto, cercando di tranquillizzare i paesi europei coinvolti. Allo stesso tempo, ha chiesto all’Unione Europea di assumersi maggiori responsabilità nella gestione delle questioni di sicurezza. La decisione di sospendere il dispiegamento di quattro unità militari ha generato reazioni contrastanti, e l’amministrazione americana ha cercato di chiarire i propri piani senza alterare gli impegni di alleanza.

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