Il vicepresidente americano JD Vance rassicura l’Europa sulla riduzione di truppe in Polonia ma invita l’UE ad essere più responsabile

Da metropolitanmagazine.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha comunicato che il numero di truppe americane in Polonia sarà ridotto, cercando di tranquillizzare i paesi europei coinvolti. Allo stesso tempo, ha chiesto all’Unione Europea di assumersi maggiori responsabilità nella gestione delle questioni di sicurezza. La decisione di sospendere il dispiegamento di quattro unità militari ha generato reazioni contrastanti, e l’amministrazione americana ha cercato di chiarire i propri piani senza alterare gli impegni di alleanza.

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L’amministrazione Trump prova a rassicurare gli alleati europei dopo le polemiche sulla  sospensione del dispiegamento di 4.000 soldati statunitensi in Polonia. A intervenire è stato il vicepresidente americano JD Vance, che dalla Casa Bianca ha smentito qualsiasi ipotesi di disimpegno militare degli Stati Uniti dal continente europeo. “Non abbiamo ridotto il numero delle truppe in Polonia di 4.000 unità”, ha chiarito Vance durante il briefing con la stampa. “Quello che abbiamo fatto è stato ritardare il dispiegamento di truppe che sarebbe dovuto avvenire in Polonia.  Non si tratta di una riduzione, è solo un normale ritardo nella rotazione  che a volte si verifica in queste situazioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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