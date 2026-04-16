Il vicepresidente degli Stati Uniti, recentemente convertito al cattolicesimo, ha rivolto un commento al Papa, invitandolo a essere cauto nelle sue dichiarazioni sulla teologia. La critica riguarda le affermazioni del pontefice riguardo alla politica estera americana, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i cattolici negli Stati Uniti. La dichiarazione ha generato dibattiti all’interno della comunità religiosa e politica del paese.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance (diventato cattolico da adulto) ha dichiarato che Papa Leone XIV dovrebbe “stare attento” quando parla di teologia, criticando apertamente il pontefice per le sue prese di posizione contro la politica estera americana. Le parole sono arrivate durante un evento organizzato da Turning Point USA ad Athens, in Georgia, alimentando ulteriormente le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Vance ha reagito alle recenti affermazioni del pontefice secondo cui Gesù “non è mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe”. Il vicepresidente ha sostenuto che questa posizione teologica non tiene conto di conflitti come la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Stia attento”: JD Vance bacchetta il Papa sulla teologia e divide i cattolici americani

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