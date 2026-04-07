JD Vance sbarca in Europa il discorso a Budapest per sostenere Viktor Orbán e il cellulare bollente per l’ultimatum all’Iran

A due mesi dal suo precedente viaggio in Italia, durante il quale ha assistito all’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, il vicepresidente statunitense JD Vance si trova nuovamente in Europa. Questa volta, il suo arrivo è legato a un discorso a Budapest in sostegno a Viktor Orbán. Nel frattempo, si parla di un cellulare coinvolto in un ultimatum rivolto all’Iran, che sta facendo discutere nel contesto internazionale.

A volte ritornano. A due mesi dal suo viaggio lampo in Italia per assistere all’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina (con annessa pioggia di fischi di San Siro), il vicepresidente Usa JD Vance sbarca di nuovo in Europa. L’impegno questa volta è tutto politico, e decisamente schierato. Vance è atteso infatti a Budapest, dove proverà a tirare la volata al grande alleato di Donald Trump in Europa, Viktor Orban. Domenica 12 aprile si torna alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, dunque insediare il nuovo governo in Ungheria, e per la prima volta da anni Orban vede lo spettro della sconfitta. Il partito Tisza guidato dal dinamico Peter Magyar mantiene secondo i principali sondaggi un netto vantaggio sul Fidesz ( 49% contro 39% secondo l’ultima super-media di Politico ). 🔗 Leggi su Open.online Ecco come Viktor Orban è diventato il miglior amico di Putin in EuropaC’è un’immagine che più di tutte racconta la traiettoria politica di Viktor Orbán. Vance a Budapest: missione USA per salvare Orbán alle urneIl vicepresidente statunitense JD Vance vola a Budapest martedì 7 aprile 2026 per sostenere Viktor Orbán in vista delle elezioni di domenica.