Nitto Santapaola morto a 87 anni il boss mafioso era al 41bis ad Opera tra i mandanti delle Stragi di Capaci e Via d' Amelio

Nitto Santapaola, noto boss mafioso, è morto all'età di 87 anni. Era detenuto al 41bis nel carcere di Opera e tra i mandanti delle Stragi di Capaci e Via d'Amelio. Dal 25 febbraio era ricoverato nel reparto carcerario dell'Ospedale San Paolo di Milano. La sua morte segue un periodo di degenza in ospedale e rappresenta la fine di una lunga attività criminale.

E' morto Nitto Santapaola: nessun onore, nessun rispetto. Solo il ricordo di chi ha sofferto a causa sua. Avrei voluto vivesse altri 100 anni rinchiuso e isolato da tutti, e altri 100 anni non sarebbero bastati a fargli scontare ciò che ha fatto.

