Rimuovere il make up e purificare la pelle con un solo prodotto? L’alleato all in one da provare ora

Negli ultimi anni molte persone hanno riempito i loro bagni di diversi prodotti per la cura della pelle, tra sieri, tonici ed essenze. Ora, un nuovo prodotto promette di semplificare questa routine, offrendo la possibilità di rimuovere il trucco e purificare la pelle con un solo passaggio. Questa novità mira a ridurre i passaggi e i prodotti necessari per prendersi cura del viso.

Siamo state tutte colpevoli. Negli ultimi anni abbiamo trasformato i nostri bagni in piccole farmacie, accumulando sieri, essenze, tonici e struccanti di ogni forma e colore. Abbiamo abbracciato con devozione la "skincare coreana" in dieci passaggi, convinte che stratificare all'infinito fosse il segreto per una pelle di porcellana. Ma oggi, siamo oneste, chi ha più il tempo (o la pazienza) per tutto questo? C'è un nuovo vento che soffia nel mondo della bellezza e si chiama skinimalism. Non si tratta di rinunciare a curarsi, ma di pretendere di più dai nostri cosmetici. Vogliamo scaffali più ordinati, routine più snelle e, soprattutto, prodotti altamente performanti che sappiano fare il lavoro di tre flaconi messi insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

