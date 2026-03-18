Fabrizio Biasin ha scritto un editoriale su 'TMW' incentrato sul Milan e sul comportamento di Leao durante la partita contro la Lazio. Nel suo testo, Biasin difende il giocatore, sottolineando che spesso viene etichettato come uno che se ne frega, ma che invece si è comportato diversamente nell’ultimo incontro. La discussione si concentra sui fatti accaduti in campo e sull’atteggiamento di Leao in quella occasione.

Come di consueto, il giornalista sportivo di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha voluto parlare un po' di Milan nel suo ultimo editoriale per 'TMW'. Il giornalista si è voluto soffermare sulla stagione del portoghese Rafael Leao, con un focus sulla partita di domenica sera contro la Lazio, parlando anche della reazione avuta al cambio di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Rompere i maroni a Leao è pratica facilissima. La sua prestazione contro la Lazio è stata pessima, esattamente come quella di quasi tutti i suoi compagni. La reazione al cambio ha aggravato la sua posizione e certo non è stata una bella roba da vedere, ma non esageriamo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin difende Leao: “Indicato come quello che se ne fotte, opposto di quello che ha fatto l’altra sera”

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