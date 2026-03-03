Nuovo recruiting day | oltre 70 posti di lavoro nel trasporto pubblico
Un nuovo recruiting day offre oltre 70 posti di lavoro nel settore del trasporto pubblico del Friuli Venezia Giulia. Quattro aziende del settore, tra cui Trieste Trasporti, hanno annunciato l'apertura di 76 posizioni lavorative. L'iniziativa prevede colloqui e selezioni per candidati interessati a entrare nelle rispettive strutture. L'evento si svolge in una data ancora da definire.
Si aprono 76 posizioni lavorative nelle quattro aziende di trasporto pubblico del Fvg, tra cui Trieste Trasporti. Il recruiting day si terrà il 31 marzo prossimo, a Palazzo Antonini Belgrado a Udine. Le candidature potranno esser presentate entro il 24 marzo. Coinvolte anche le altre tre aziende. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Arpal: nuovi posti di lavoro disponibili, recruiting day nel settore aeronautico e marittimo
Maxi recruiting day per oltre 140 posti in baia di SistianaIl primo recruiting day dedicato alla baia di Sistiana, finalizzato alla selezione di 146 posti di lavoro, andrà in scena il prossimo giovedì 12...
Tutti gli aggiornamenti su Nuovo recruiting
Temi più discussi: RECRUITING DAY YOUNG A GORIZIA: 4 aziende in 20 minuti; Turismo, oltre 1.313 posti di lavoro disponibili: recruiting day a Lecce; Gardaland, al via la stagione: 500 assunzioni da marzo e nuovi Recruiting Day; Oltre mille lavoratori attesi per la nuova stagione: Gardaland avvia le selezioni per il 2026.
Assistenti di volo Buzz: assunzioni 2026 in Italia, Recruiting dayLa compagnia aerea Buzz, parte del Gruppo Ryanair, cerca assistenti di volo per nuove assunzioni in Italia. Previsti appositi recruiting day. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com
Aero Alliance: posti di lavoro in Puglia per diplomati, Recruiting day 2026Aero Alliance cerca personale per coprire nuovi posti di lavoro in Puglia. Per selezionare le risorse è stato organizzato un recruiting day. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com
STAV S.p.A. organizza un nuovo incontro di Recruiting dedicato a candidati in possesso di Patente D e CQC Persone, finalizzato alla selezione di nuovi autisti di autobus. L’incontro si terrà sabato 14 Marzo presso ENAIP Vigevano. - facebook.com facebook
il parco divertimenti sta selezionando nuovo personale. Recruiting days il 27 febbraio e il 5 marzo. x.com