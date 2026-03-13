Dal 28 al 30 marzo 2026, Parma ospiterà per la prima volta l’EOS European Outdoor Show, un evento che attirerà numerosi operatori del settore outdoor. La manifestazione si svolgerà nella Food Valley, una regione nota per il suo ruolo nel settore alimentare, ma che diventerà anche un punto di riferimento per il mercato outdoor, che coinvolge oltre 8 miliardi di euro e impiega più di 88mila persone.

La Food Valley accoglie per la prima volta l’EOS European Outdoor Show dal 28 al 30 marzo 2026. Questa manifestazione trasforma Parma in un hub strategico per un settore che muove 8 miliardi di euro e impiega oltre 88mila persone. L’incontro non è solo una fiera commerciale, ma un punto di convergenza tra industria, turismo e gestione del territorio. L’evento si inserisce in una strategia più ampia delle Fiere di Parma per valorizzare le economie locali. Il programma prevede sezioni dedicate alla cinofilia venatoria e all’enogastronomia della selvaggina. Oltre alle dimostrazioni tecniche, ci saranno convegni scientifici sull’evoluzione delle attività outdoor e sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - EOS a Parma: 8 miliardi di euro e 88mila posti di lavoro

