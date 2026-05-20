Durante l’ultimo festival musicale europeo, la giuria di un paese ha assegnato punteggi molto bassi alle rappresentanze di due nazioni vicine. Questa decisione ha attirato l’attenzione poiché si è discostata dalle valutazioni comunemente attese tra paesi con legami storici e culturali. La scelta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e sui social, mentre il pubblico ha reagito in modo vario, evidenziando un elemento di sorpresa nella classifica finale.

La giuria del paese ha dato un voto basso alle vicine Ucraina e Romania, contravvenendo a una regola così radicata che il direttore della tv pubblica si è dimesso In Moldavia il direttore generale della televisione pubblica Vlad Turcanu si è dimesso per protestare contro il modo in cui sono stati gestiti i voti dell’Eurovision, la competizione musicale internazionale più seguita in Europa, che si è conclusa lo scorso sabato. Le dimissioni di Turcanu sono arrivate dopo giorni di polemiche all’interno del paese dovute al fatto che la giuria della Moldavia avrebbe dato troppi pochi voti ai cantanti della Romania e dell’Ucraina, ignorando una regola non scritta della competizione secondo cui certi paesi storicamente amici dovrebbero sostenersi reciprocamente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il tradimento della Moldavia all’Eurovision

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