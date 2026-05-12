Satoshi, rapper moldavo, ha vinto la selezione nazionale e parteciperà alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest con il brano Viva Moldova. Questa partecipazione segna il ritorno della Moldavia all’Eurovision dopo un anno di assenza. La sua esibizione è prevista per questa sera.

Satoshi è il rapper che ha vinto la Selectia Nationalia e rappresenterà stasera la Moldavia nella prima semifinale dell ‘Eurovision Song Contest con il brano Viva Moldova, segnando il ritorno della kermesse del paese mittleuropeo, dopo un anno di assenza. Satoshi rappresenterà la Moldavia all’Eurovision con il brano Viva Moldova!. Nato a Cahul nel 1998, Vlad Sajuc, inizia a comporre musica da adolescente, imparando a suonare la batteria. Dopo gli studi presso l’ Accademia di Belle Arti di Chi?in?u, adotta il nome d’arte Satoshi, dal 2019 ispirandosi alla figura di Satoshi Nakamoto (gruppo di persone che ha ideato la criptovaluta Bitcoin, ndr).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Satoshi, il cantante in gara per la Moldavia all’Eurovision

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Satoshi - Viva Moldova! [old] | Eurovision 2026

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