Per l’Eurovision 2026, la Moldavia ha scelto Satoshi come rappresentante. Originario di Cahul, una città nel sud-ovest del paese, il cantante è stato annunciato come il candidato ufficiale della nazione per la prossima edizione del festival musicale. La selezione è stata comunicata ufficialmente da fonti locali che si occupano di eventi musicali e rappresentanza nazionale.

All’ Eurovision Song Contest 2026 la Moldavia punta su Satoshi. Nato a Cahul, nel sud-ovest del paese, l’artista porta sul palco di Vienna un inedito che suona come un manifesto d’identità nazionale, Viva, Moldova!, mescolando la sua anima da rapper e songwriter con una carica emotiva che trasforma i suoi concerti in esperienze collettive. Chi è Satoshi. Satoshi è un rapper e cantante moldavo. Il suo è un nome d’arte ed è un omaggio alla cultura giapponese e all’idea di pensiero lucido e consapevolezza creativa. Cresciuto a Cahul, la sua passione per la musica si è manifestata fin dall’infanzia: durante le scuole ha cominciato a comporre i propri brani e ha imparato a suonare la batteria completamente da solo, senza mai prendere una lezione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Satoshi all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Moldavia

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Satoshi - Viva, Moldova | Eurovision 2026 REACTION Italiana @davidecult

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Intervista a Satoshi, che all'Eurovision Song Contest 2026 rappresenterà la Moldavia, portando in gara il brano Viva, Moldova! #Satoshi #Eurovision2026 #Moldova #VivaMoldova x.com

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