’Il Torrione’ iniziato il recupero Investimento da 80mila euro | Si valorizza il centro storico

È partito il recupero di uno stabile storico nel quartiere Colle Alta, con un investimento di 80.000 euro. L’intervento riguarda il consolidamento e il restauro della struttura, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico. I lavori prevedono operazioni di conservazione e rinforzo di elementi architettonici, mantenendo integre le caratteristiche originali dell’edificio. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di tutela e riqualificazione del patrimonio urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In Colle Alta il passato non si contempla soltanto: si custodisce, si restaura e, quando necessario, si consolida pietra dopo pietra. Sono infatti iniziati i lavori di recupero e valorizzazione dell’antica cisterna conosciuta da tutti come ‘Il Torrione’, uno dei simboli più riconoscibili dell’ingresso alla città alta. Un intervento da 80mila euro che punta a restituire decoro e stabilità alla struttura. Il Torrione rappresenta molto più di un semplice manufatto architettonico. Come ricorda anche il Fai, ciò che oggi appare come una grande cisterna era in origine parte dell’antica Porta Vecchia collegata alla cinta muraria cittadina. La porta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Il Torrione’, iniziato il recupero. Investimento da 80mila euro: "Si valorizza il centro storico" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sesto, sede scout in ginocchio: sfida da 80mila euro per il tetto? Cosa sapere Il gruppo scout di Sesto avvia raccolta fondi da 80mila euro per il tetto. Vicenza, il centro storico si anima con i giochi da tavolo a maggio? Cosa scoprirai Come cambierà la vita nel centro storico durante tutto maggio? Chi ha ideato questa strategia per rianimare le strade di Vicenza?...