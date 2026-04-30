Il gruppo scout di Sesto sta cercando di raccogliere 80mila euro per rifare il tetto della propria sede. Finora sono stati raccolti circa 20mila euro attraverso una campagna di crowdfunding. La cifra rimasta da ottenere dovrebbe coprire i costi necessari per completare i lavori di riparazione e messa in sicurezza del tetto. La richiesta di contributi prosegue per raggiungere l’obiettivo finanziario stabilito.

? Cosa sapere Il gruppo scout di Sesto avvia raccolta fondi da 80mila euro per il tetto.. I 20mila euro raccolti tramite ideaginger.it servono a proteggere la sede di via Cavour.. A Sesto, la sede storica del gruppo scout in via Cavour è in pericolo dopo che gravi infiltrazioni d’acqua hanno compromesso la struttura, costringendo l’associazione ad avviare una raccolta fondi da 80mila euro per il rifacimento del tetto. Il presidio educativo e sociale, attivo da oltre mezzo secolo nel cuore della città, affronta oggi una sfida logistica senza precedenti. Negli ultimi tre anni, infatti, i danni causati dalle precipitazioni sono aumentati drasticamente, con l’acqua che penetra nelle stanze destinate alle attività, danneggiando pareti e controsoffitti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto, sede scout in ginocchio: sfida da 80mila euro per il tetto

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Temi più discussi: Sesto, gli scout lanciano una raccolta fondi per rifare il tetto della sede; Sesto San Giovanni, la raccolta fondi per salvare la sede degli scout; Gruppo Scout, raccolta fondi per i lavori; Sede scout di Montebelluna nel mirino dei vandali, danni per oltre 21mila euro.

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