Il Teatro Scottadito celebra lo scrittore Stefano Benni con lo show d' improvvisazione Benni incastrato 2.0

Con la bella stagione, la rassegna culturale “Piccoli Mondi” esce dalla biblioteca di Roncofreddo, si sposta all’aperto e diventa itinerante. Giovedì 21 maggio alle ore 20.30, alla Terrazza del Dottore, nel centro storico adiacente a Piazza Allende, è in programma “Bennincastrato 2.0”, spettacolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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