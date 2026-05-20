Il Teatro Scottadito celebra lo scrittore Stefano Benni con lo show d' improvvisazione Benni incastrato 2.0
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Con la bella stagione, la rassegna culturale “Piccoli Mondi” esce dalla biblioteca di Roncofreddo, si sposta all’aperto e diventa itinerante. Giovedì 21 maggio alle ore 20.30, alla Terrazza del Dottore, nel centro storico adiacente a Piazza Allende, è in programma “Bennincastrato 2.0”, spettacolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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