Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci ne Il carnevale degli insetti | dal 9 aprile al Teatro Vittoria l’ironia amara di Stefano Benni

Il carnevale degli insetti (c) Alessandro Falsetti ROMA – Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci interpretano tarli mallofagi e pidocchi anopluri. Donano voci divertite e movenze pungenti ad api industriose e coccinelle vezzose. Rappresentano rimostranze e desideri di epterigoti archeognati e zigentomi. È “Il carnevale degli insetti”, il manifesto ambientalista di Stefano Benni, in scena al Teatro Vittoria di Roma da giovedì 9 a domenica 12 aprile. Prodotto da Officine della Cultura con la musica dal vivo dell’Orchestra Multietnica di Arezzodiretta da Enrico Fink, sul palco l’estro e l’ironia amara dello scrittore bolognese prende vita tra note e parole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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