Blues in sedici di Stefano Benni con Salvatore Della Villa e Francesco Negro
Il 11 aprile 2026 alle ore 20, l’Associazione Culturale Jazz ‘Bud Powell’ di Maglie ospiterà uno spettacolo intitolato
Associazione Culturale Jazz ‘Bud Powell’ 11.4.2026 ore 20.00 BLUES IN SEDICI di Stefano Benni con Salvatore Della Villa e Francesco Negro Continua la nuova Rassegna 2026 dell’Associazione Culturale Jazz Bud Powell di Maglie, ricca di concerti, teatro e attività pensate per coinvolgere i bambini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
David Riondino chiude “Librai per un anno” con un omaggio a Stefano BenniAppuntamento venerdì 13 marzo all’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo.
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Ditegli di continuare a sognare, ditegli di resistere. Stefano Benni #notteinarte @atuttitranne A domani Napoli x.com