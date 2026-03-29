Dopo il referendum, un primo sondaggio rivela un calo di consensi per il partito di destra, mentre il Pd, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia registrano un aumento di voti. La simulazione sulla composizione della Camera mostra che il centrodestra potrebbe ottenere una vittoria, ma solo se si esclude la presenza di Vannacci nel campo largo, che altrimenti risulta in vantaggio.

Ci eravamo lasciati pochi giorni fa, analizzando i risultati della consultazione referendaria, con la sottolineatura di alcuni punti di difficoltà per l’esecutivo, che ha subito una netta sconfitta, e con esso la presidente Meloni che nelle ultime settimane di campagna era entrata apertamente in partita. Ricordiamo che oltre a questo risultato, altri punti problematici sono quelli del posizionamento internazionale sempre più complesso, dell’andamento dell’economia e dei conti pubblici, della crisi energetica. Le reazioni ai risultati del referendum sono state nette e forti, diverse teste sono cadute. L’impatto delle urne Per alcuni... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il primo sondaggio dopo il referendum: FdI è in calo, crescono Pd, M5S e Forza Italia. E senza Vannacci il Campo largo è in vantaggio

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