Vannacci soffia ancora voti alla Lega Pd e M5s in calo | chi vince le elezioni il sondaggio di Fanpageit

Secondo un sondaggio di Fanpage.it, il partito di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi, sottraendo voti a Lega, PD e M5s, che invece registrano cali di supporto. Ogni coalizione affronta diverse difficoltà, ma il centrodestra si trova a dover gestire la crescita di questo partito, che si avvicina al 4 per cento. La competizione tra le forze politiche si fa più serrata in vista delle prossime elezioni.

Ciascuna coalizione ha i suoi problemi. Il centrodestra vede il partito di Roberto Vannacci - vera 'spina nel fianco' in vista delle prossime elezioni - crescere e avvicinarsi al 4%. Il centrosinistra deve trovare coesione mentre i due partiti più forti registrano un calo nei consensi. Lo rivela il nuovo sondaggio dell'Osservatorio Delphi per Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fratelli d’Italia, FI e Lega perdono voti, Pd e M5s crescono: chi vinceNel nuovo sondaggio politico Tecnè perdono leggermente terreno Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, mentre fanno piccoli passi avanti sia il Pd,...

Leggi anche: Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

Una selezione di notizie su Vannacci soffia.

La cosa nera di Vannacci può valere il 3% dei voti, ma il generale ha poche truppeChe fare, dunque, di quella dote? Cioè, la vera domanda è se quella dote di mezzo milione di voti personali si tradurrà in una avventura politica quantomeno dignitosa. Come e con chi, soprattutto. quotidiano.net

Quanto vale (davvero) Vannacci? A chi toglie voti? Chi ci perde tra Salvini e Meloni? Domande e risposteMa quanto vale, davvero, Vannacci in termini elettorali? A chi toglie voti? E puo' essere l'Afd o il Farage italiano? Nello stagno della politica italiana, dove tutto sembrava immobile e ... ilmessaggero.it