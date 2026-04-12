Raffica di controlli nel weekend | cinque denunce quattro patenti ritirate e un inseguimento a Cividale
Nel fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a cinque denunce e al ritiro di quattro patenti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati veicoli e documenti, con alcuni automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza, in possesso di droga o con documenti alterati. Un inseguimento si è verificato a Cividale, coinvolgendo le forze dell’ordine in operazioni di controllo e sicurezza stradale.
Sequestri e ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza, possesso di droga, utilizzo di documenti alterati, guida senza patente e irregolarità dei veicoli. È questo l’esito dell’attività di controllo del territorio eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Udine nel corso.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Raffica di denunce e patenti ritirate: come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di PasquaSono otto le persone finite nei guai dopo essere state fermate dai militari dell'Arma per i consueti controlli su strada.
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