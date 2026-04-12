Raffica di controlli nel weekend | cinque denunce quattro patenti ritirate e un inseguimento a Cividale

Nel fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a cinque denunce e al ritiro di quattro patenti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati veicoli e documenti, con alcuni automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza, in possesso di droga o con documenti alterati. Un inseguimento si è verificato a Cividale, coinvolgendo le forze dell’ordine in operazioni di controllo e sicurezza stradale.