Il segreto invisibile della Corea si chiama nuruk | il cuore fermentato che sta conquistando la K-wave

Da panorama.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Corea, il nuruk rappresenta un ingrediente fondamentale nella produzione di alcolici tradizionali, come il soju e il cheju. Si tratta di un fermento naturale ottenuto da un impasto di acqua e riso che viene lasciato maturare, favorendo la fermentazione. Questa sostanza, utilizzata da secoli, viene considerata un elemento chiave nella preparazione di bevande alcoliche e si distingue per il processo artigianale con cui viene realizzata. Il nuruk ha radici profonde nella cultura gastronomica locale e continua a essere un simbolo della tradizione coreana.

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“Acqua, riso, nuruk.” Tre parole che in Corea non descrivono semplicemente una ricetta, ma una delle formule più antiche e misteriose della sua identità culturale. Perché molto prima che il Paese diventasse il laboratorio globale del K-pop, della skincare o delle serie Netflix, la Corea fermentava. Fermentava il tempo, il territorio, i batteri dell’aria, perfino le stagioni. E al centro di tutto c’era lui: il nuruk, un disco irregolare di cereali e microrganismi che a un occhio occidentale potrebbe sembrare quasi pane secco dimenticato in cantina, ma che in realtà custodisce uno dei patrimoni invisibili più sofisticati della gastronomia coreana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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