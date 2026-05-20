Il segreto invisibile della Corea si chiama nuruk | il cuore fermentato che sta conquistando la K-wave

In Corea, il nuruk rappresenta un ingrediente fondamentale nella produzione di alcolici tradizionali, come il soju e il cheju. Si tratta di un fermento naturale ottenuto da un impasto di acqua e riso che viene lasciato maturare, favorendo la fermentazione. Questa sostanza, utilizzata da secoli, viene considerata un elemento chiave nella preparazione di bevande alcoliche e si distingue per il processo artigianale con cui viene realizzata. Il nuruk ha radici profonde nella cultura gastronomica locale e continua a essere un simbolo della tradizione coreana.

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