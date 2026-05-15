Musica classica e rock si fondono a Milano | l' omaggio ai Genesis che sta conquistando l' Italia

Martedì 16 giugno, al Teatro Arcimboldi di Milano, si terrà lo spettacolo ‘Genesis - One Night with the Orchestra’. L’evento combina pezzi di musica rock e classica, dedicato al gruppo britannico Genesis. La serata prevede l’esecuzione di brani del gruppo con un’orchestra dal vivo, creando un’interpretazione che unisce due generi musicali diversi. La manifestazione si inserisce in un programma più ampio di iniziative che stanno portando questa produzione in varie città italiane.

Martedì 16 giugno a Milano, al Teatro Arcimboldi, arriva ‘Genesis - One Night with the Orchestra’, un’opera totale che fonde il rock con la musica classica, in onore del grande gruppo britannico.Uno spettacolo coraleLo show non è una semplice esecuzione di brani famosi, ma un format innovativo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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