In occasione del centenario della nascita di Elisabetta II, il suo marchio di profumi preferito ha annunciato una nuova fragranza ispirata ai fiori presenti nei giardini delle residenze reali. La creazione celebra il suo rapporto con la natura e i giardini di Buckingham Palace. La fragranza, disponibile da quest'anno, si ispira ai fiori che adornano le aree verdi della residenza reale e viene proposta come omaggio alla sovrana.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Her Majesty è stata una delle sovrane più longeve della storia. Di queste dieci decadi, circa sette le ha passate sul trono, assistendo forse ad alcuni dei momenti e dei periodi più turbolenti e bui del nostro passato, ma senza mai venire meno al suo ruolo, ereditato in giovane età, 25 anni, in seguito alla morte prematura del padre avvenuta nel 1952. Da allora, Elisabetta ha giurato fedeltà alla Corona, portando avanti con impegno e rispetto i suoi royal duties. Integerrima, risoluta, ma anche ironica come racconta chi le è stato accanto, non lasciava trapelare mai nulla di se stessa, delle sue emozioni oppure delle sue abitudini, sebbene negli ultimi tempi molte delle sue piccole consuetudini quotidiane siano emerse e diventate pubbliche.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regina Elisabetta II: il profumo per i suoi 100 anni ispirato ai fiori di Buckingham Palace e le sue lezioni di bellezza valide ancora oggi

Notizie correlate

Leggi anche: Laura Bosetti Tonatto, dalla boutique di Roma a Buckingham Palace: «Elisabetta II voleva il mio naso italiano, così ho composto il profumo per Sua Maestà»

Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il biografo della regina: La morte, l’esaurimento nervoso, la Brexit: tutto su Elisabetta II; Re Carlo per i 100 anni della regina Elisabetta ha organizzato un programma speciale (e commovente); Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Il secolo lungo della regina Elisabetta II.

La regina Elisabetta II a LondraIl nostro viaggio inizia quindi da Londra e precisamente da Buckingham Palace, che resta il fulcro visivo e simbolico. Qui Elisabetta II ha costruito il suo dialogo con il mondo, trasformando il ... vanityfair.it

La Regina Elisabetta pagò 16 milioni per salvare Andrea dallo scandalo Epstein, il biografo: Fu un erroreIl biografo Robert della Regina Elisabetta rivela che la decisione di Elisabetta II di finanziare l'accordo da 16 milioni del principe Andrew con Virginia ... fanpage.it

ASPETTANDO IL CENTENARIO! Aspettando il centenario dalla nascita della regina Elisabetta II di domani, re Carlo e la regina Camilla hanno visitato la mostra Queen Elisabeth II: Her Life in Style alla King’s Gallery di Buckingham Palace accompagnati da d - facebook.com facebook

Per oltre 50 anni la Regina Elisabetta II è rimasta fedele alle borse del marchio britannico Launer London, possedendone circa 200. Per questo l'iconico brand celebra il centenario della sovrana, il 21 aprile, con una collezione commemorativa delle sue borse x.com