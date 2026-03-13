Domenica 15 marzo 2026 si terranno gli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles, un evento seguito in tutto il mondo. Sul tappeto rosso si sono esibite star come Audrey Hepburn, Cher e Gwyneth Paltrow, ognuna con look distintivi e momenti memorabili. La serata premia l’eccellenza nel cinema e attira numerosi attori, registi e celebrità provenienti da vari paesi.

Domenica notte, 15 marzo 2026, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, avranno luogo gli Oscar. I premi che celebrano l’eccellenza artistica nel mondo del cinema sono la n otte più attesa della stagione dei premi. Ma sono anche uno degli eventi più osservati dall’industria dello spettacolo e della bellezza: sul red carpet non sfilano soltanto abiti di alta moda, ma anche make-up sensazionali e dettagli che contribuiscono sempre a definire le tendenze beauty dell’anno. E che hanno alle spalle delle storie davvero interessanti. Aneddoti che risalgono agli Anni 50 e prima. In attesa di ciò che vedremo sul tappeto rosso degli Oscar 2026, vogliamo tornare indietro nel tempo e ripercorrere quelli che sono stati i beauty look che hanno scritto la storia di questo evento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Audrey Hepburn a Cher, fino a Gwyneth Paltrow. Il tappeto rosso degli Academy Awards è ricco di storie di bellezza molto interessanti...

