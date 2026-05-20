Una delle star più note al mondo ha rivelato di seguire un’abitudine quotidiana che coinvolge l’assunzione di olio d’oliva. A 56 anni, questa artista combina il consumo di un bicchiere di olio d’oliva con il suo stile di vita, affermando che questo le permette di assumere antiossidanti naturali. La pratica viene praticata ogni giorno, senza specificare altre modalità o dettagli aggiuntivi sul rituale. La sua scelta alimentare è stata condivisa pubblicamente in diverse interviste e sui social media.

Shot di olio d'oliva per una pelle wow: il rituale quotidiano di JLo funziona davvero? Come sottolinea la dottoressa Carmela Pisano, medico estetico rigenerativo e specialista in nutrizione funzionale, founder di Clinica Acaia a Roma e Milano, «fare come JLo, e quindi assumere uno shot di olio d'oliva ogni giorno, non è affatto un'idea malvagia. Ma occorre fare chiarezza e, anche, aggiungere dei dovuti distinguo. L’olio extravergine d’oliva di alta qualità è uno degli alimenti più ricchi di polifenoli e grassi monoinsaturi, sostanze preziose per contrastare lo stress ossidativo e sostenere la funzione barriera della pelle, rendendola più forte e in grado di autodifendersi», spiega la dottoressa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il segreto beauty di JLo? Ogni giorno uno shot di olio d'oliva da bere

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