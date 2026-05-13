Molti seguono la moda di iniziare la giornata con un bicchierino di olio e limone, ispirandosi a celebrità come Hailey Bieber. Questa pratica viene spesso promossa come un modo naturale per migliorare la salute e la digestione. Tuttavia, non ci sono studi scientifici che confermino gli effetti benefici di questa abitudine. È importante consultare un professionista prima di inserire questa routine nella propria alimentazione quotidiana.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Hailey Bieber non ha mai nascosto ai fan i segreti della sua rigorosa wellness routine, dalla dedizione all’allenamento (è una fan del Pilates) alla passione per gli integratori, a partire da multivitaminici e magnesio. La modella americana, imprenditrice beauty e moglie di Justin Bieber ha, di recente, svelato al giornale Time il suo rituale mattutino imprescindibile: uno shot di olio extravergine d’oliva mescolato al succo di mezzo limone. Hailey Bieber lo beve tutto d’un sorso appena sveglia, prima di fare colazione. «Trovo sia un ottimo detox», ha commentato Hailey Bieber.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno shot di olio e limone al mattino come Hailey Bieber: fa davvero bene?

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