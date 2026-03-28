L'olio d'oliva è un elemento fondamentale della dieta mediterranea, spesso consumato quotidianamente. La quantità consigliata varia, ma generalmente si suggerisce di assumerne alcune cucchiaiate al giorno. Ricco di grassi monoinsaturi e antiossidanti, viene associato a vari benefici per la salute. La sua presenza nella dieta quotidiana contribuisce a migliorare il profilo lipidico e a promuovere il benessere generale.

L'olio d'oliva è uno dei pilastri della dieta mediterranea, spesso collegato a una vita lunga, sana, per questo da anni la ricerca scientifica ne studia i benefici. Un alimento ricco di grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico, contiene anche polifenoli e altri composti antiossidanti che aiutano a proteggere l’organismo da diabete di tipo 2 e problemi cardiaci. Consumare olio d'oliva con regolarità è stato quindi associato a diversi effetti positivi sulla salute. Addirittura nell'ultimo periodo sui social è emerso il trend di bere uno shot, un bicchierino di olio d'oliva al giorno. Ma per i popoli che consumano già tanto olio nella loro cucina, sembra qualcosa di assolutamente superfluo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olio d'oliva ogni giorno? Quanto e come assumerlo e tutti i benefici

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